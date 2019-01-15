Рассказов: турнир в Катаре – репетиция борьбы за чемпионство

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Катаре, на котором также сыграют «Локомотив», «Зенит» и «Ростов».



«Турнир в Катаре — это репетиция борьбы за чемпионство, так как соперники сильные, все в чемпионской гонке. Надо ответственно подходить к этим играм, проявлять себя и готовиться к возобновлению сезона», — цитирует Рассказова официальный сайт «Спартака».

В настоящее время «Спартак» проводит сбор в ОАЭ, который продлится до 16 января. Затем команда вернётся в Москву, а 19 января отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер». Он пройдёт с 21 по 29 января.

В турнирной таблице РПЛ после 17 туров «Спартак» занимает четвёртое место, набрав 28 очков.