Кононов: молодые футболисты могут выйти и стать игроками основы «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отметил, что доволен конкуренцией в команде между игроками основного состава и молодыми футболистами.



«Честно говоря, опасался, что молодые игроки не будут так готовы, как основной состав. Но эти опасения были напрасны. Молодые ребята хорошо работали и вписались в тренировочный цикл. Я не увидел большой разницы между зрелыми игроками, прошедшими матчи „Спартака“ в РПЛ, и молодыми, такими как Умяров или Гапонов, которые только входят в основной состав. Я ими доволен, они действовали без грубых ошибок. Мне понравилось, что молодые футболисты уже конкурируют с игроками основного состава и делают это уверенно.



Я говорил с некоторыми футболистами стартового состава, и они сказали, что не собираются расслабляться, ведь молодые ребята хорошо играют и серьёзно конкурируют. Если игрок, который провёл много матчей в Премьер-Лиге и в сборной России такое говорит, то он чувствует, что молодые футболисты настроены серьёзно. В любой момент они могут выйти и стать игроками основы. Для меня важно, чтобы каждый игрок чувствовал конкуренцию и боролся за место в составе», — сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе.

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