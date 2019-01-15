Ташаев вернулся в общую группу «Спартака», Глушаков работал индивидуально

Сегодня, 15 января, «Спартак» провёл две тренировки в Дубае в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает официальный сайт красно-белых.



В основную группу вернулся полузащитник «Спартака» Александр Ташаев, который ранее занимался с физиотерапевтами. По индивидуальной программе в целях профилактики сегодня работали голкипер Владислав Терёшкин и хавбек Денис Глушаков.



Из-за мышечной усталости игроки Софьян Ханни и Лоренсо Мельгарехо досрочно закончили утреннюю тренировку. Вечером футболисты занимались в общей группе. Защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго и хавбек Фернандо продолжают восстанавливаться после травм в Дубае.



16 января «Спартак» проведёт матч с ташкентским «Локомотивом», после чего вернётся в Москву. Начало матча — в 14:00 мск.