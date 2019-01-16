«Фиорентина» выкупила у «Эмполи» 18-летнего полузащитника Траоре

«Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Эмполи» Хамеда Траоре.



С ивуарийским футболистом подписано соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. При этом оставшуюся часть нынешнего сезона хавбек проведёт на правах аренды в «Эмполи».



Ранее сообщалось, что трансфер Траоре обойдётся «фиалкам» в € 12 млн. В нынешнем сезоне 18-летний футболист принял участие в 16 матчах итальянской Серии А (в 16 из которых выходил в стартовом составе), в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу, а также получил 2 жёлтые карточки.



«Фиорентина» после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 26 очками в активе. В свою очередь «Эмполи» (16) располагается на 17-й строчке.