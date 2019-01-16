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Стало известно, кто будет судить матчи «Фонбет Кубка Матч Премьер»

Стало известно, кто будет судить матчи «Фонбет Кубка Матч Премьер»
Футбол / РПЛ

Российские арбитры Виталий Мешков и Сергей Лапочкин будут работать на матчах «Фонбет Кубка Матч Премьер», который будет проходить в Катаре с 21 по 29 января. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Ассистентами судей станут Максим Гаврилин, Арам Петросян, Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев. В турнире примут участие «Спартак», «Локомотив», «Ростов», и «Зенит». Общий призовой фонд Кубка составит $ 200 тыс.

Календарь матчей:

21 января (20:00 мск). «Спартак» — «Ростов»

22 января (20:00 мск). «Зенит» — «Локомотив»

25 января (18:00 мск). «Зенит» — «Спартак»

25 января (21:00 мск). «Ростов» — «Локомотив»

28 января (20:00 мск). «Ростов» — «Зенит»

29 января (20:00 мск). «Спартак» — «Локомотив».

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