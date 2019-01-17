«Ливерпуль» включился в борьбу за защитника «Порту» Милитао

Защитник «Порту» Эдер Милитао своей игрой продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.



Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на UOL, очередным претендентом на 20-летнего футболиста стал «Ливерпуль», желающий укрепить оборонительную линию в летнее трансферное окно. Конкуренцию красным в борьбе за Милитао составят мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». «Порту» в настоящий момент ведёт переговоры с бразильцем, чтобы увеличить отступные в его контракте, которые сейчас составляют € 42 млн, а летом вырастет до € 50 млн.



Милитао перешёл в «Порту» прошлым летом из «Сан-Паулу» за € 4 млн. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах в чемпионате Португалии, в которых отметился 1 голом.

«Реал» определил защитника «Порту» Милитао главной трансферной целью