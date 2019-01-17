18-летний нападающий «Спартака» Прошляков привлёк внимание европейских клубов

По информации «Чемпионата», ряд европейских клубов проявляет интерес к нападающему «Спартака» и юношеской сборной России Даниле Прошлякову. В частности во время матчей отборочного раунда чемпионата Европы U19 и в ряде встреч молодёжного первенства России талантливого футболиста просматривали скауты французского «Лиона» и дортмундской «Боруссии».

18-летний форвард является лучшим бомбардиром нынешнего сезона молодёжного первенства России. Он забил 14 голов в 13 играх. Кроме того в его активе два неполных матча в составе «Спартака-2» и одно попадание в заявку основной команды красно-белых.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Прошлякова в € 275 тыс. Рост Данилы — 1,87 м.