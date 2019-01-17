Скоулз: Моуринью спланировал уход из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Жозе Моуринью специально сделал так, чтобы руководство «красных дьяволов» уволило его с должности главного тренера команды.

«Я чувствовал, что Жозе не хочет оставаться в клубе. Он отлично всё спланировал. Его пресс-конференции вызывали смущение и были очень негативными. Было понятно, что футболисты не хотят играть за него.

Моуринью поссорился с Антонио Валенсией, одним из самых приятных парней в мире. С Антонио невозможно поссориться. Их конфликт стал для меня знаком, что дела идут не так, как нужно.

Жозе стал жаловаться ещё во время предсезонной подготовки. Постоянно говорил, что его игроки недостаточно хороши. Мне это не понравилось с самого начала», — приводит слова Скоулза Goal.