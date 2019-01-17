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Нету: матч «Зенита» со «Спартаком» на турнире в Катаре станет особенным

Нету: матч «Зенита» со «Спартаком» на турнире в Катаре станет особенным
Футбол / РПЛ

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от участия в «Фонбет Кубке Матч Премьер», который будет проходить в Катаре с 21 по 29 января.

«Вы помните кубковый матч с «Ростовом»? Игры со «Спартаком» тоже не нуждаются в дополнительных комментариях, а «Локомотив» — действующий чемпион страны. Да, это товарищеский турнир, но каждый хочет его выиграть. Мы уже принимали участие в подобном соревновании, когда встречались на Украине с «Динамо» и «Шахтёром». Насколько я помню, тогда всё прошло на самом высоком уровне. Сейчас жду чего-то подобного.

Матча с какой командой будем ждать больше остальных? Каждый соперник силён, все начали работать на сборах более-менее в одно время. Конечно, никогда нельзя назвать матч со «Спартаком» просто товарищеским, так что если вы попросите меня назвать особенную для нас игру, то я выберу эту», — цитирует Нету официальный сайт «Зенита».

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