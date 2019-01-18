Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо начнёт тренерскую карьеру в Марокко, возглавив клуб из третьего дивизиона чемпионата страны «Шабаб Мохаммедиа», сообщает пресс-служба команды в «Фейсбуке».

Отмечается, что 46-летний бразильский специалист приступит к работе со следующего сезона. Для Ривалдо «Шабаб Мохаммедиа» станет первым клубом, в котором он будет работать тренером.

Ривалдо завершил игровую карьеру в 2015 году. Он известен по выступлениям за «Депортиво», «Барселону», «Милан», «Олимпиакос», АЕК, «Бунёдкор», «Кабушкорп», а также за бразильские «Санта-Круз», «Можи-Мирин», «Коринтианс», «Палмейрас», «Крузейро», «Сан-Паулу» и «Сан-Каэтано». В активе Ривалдо 34 гола в 74 матчах за сборную Бразилии.