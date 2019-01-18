Чистый долг российских клубов за 10 лет вырос на 46%

Российские клубы занимают четвёртое место в Европе по показателю чистого долга после представителей Италии, Англии и Турции, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчёт УЕФА.



Долг отечественных клубов вырос на 46% и достиг показателя € 515 млн. При этом отмечается, что часть долга российских клубов связана с капиталовложениями, поэтому такой рост не обязательно вызывает опасения.



При расчёте чистого долга учитывается зачёт сумм банковских овердрафтов, кредитов и прочих займов. Расчёт происходит согласно определению правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому фэйр-плей.



Ранее стало известно, что «Зенит» оказался единственным представителем Российской Премьер-Лиги в топ-30 клубов Европы по доходам в 2017 году.

«Зенит» — единственный российский клуб в топ-30 Европы по доходам в 2017 году