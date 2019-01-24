Игрок «Страсбурга»: у Неймара свой стиль игры, но не надо потом плакать

Полузащитник «Страсбурга» Антони Гонсальвес после гостевого матча 1/16 финала Кубка Франции с «ПСЖ» (0:2) прокомментировал травму нападающего парижан Неймара.

Бразильский футболист из-за повреждения не смог продолжить встречу и был заменён на 62-й минуте. Форвард неудачно поставил ногу после контакта с одним из защитников команды гостей и получил травму. Неймар не сдерживал слёз, уходя с поля в подтрибунное помещение.

«У Неймара свой стиль игры, но не надо потом плакать из-за того, что тебе досталось на поле. Он является отличным футболистом, но мы выходим на поле не для того, чтобы с ним повеселиться. Мы стараемся использовать свои лучшие стороны, защищая цвета клуба», — цитирует Гонсальвеса Eurosport.