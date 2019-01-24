«Спартак» оштрафовали на 120 тыс. рублей по итогам матча Кубка России с «Уралом»

Сегодня, 24 января, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором было принято решение оштрафовать «Спартак» по итогам первого домашнего матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1), сообщает официальный сайт РФС.

Красно-белые оштрафованы на 120 тыс. рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических средств во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.

Также РФС оштрафовал «Рубин» на 6 тыс. рублей за выходы за пределы технической зоны без разрешения судьи представителей тренерского штаба команды Курбана Бердыева и Виталия Кафанова во время первого гостевого матча 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:1).