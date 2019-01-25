Экс-нападающий «Спартака» Василюк завершил карьеру

Нападающий брестского «Динамо» Роман Василюк, ранее выступавший за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России в 2001 году, завершил карьеру футболиста. Экс-нападающий будет работать в скаутской службе «Динамо-Брест», где займётся поиском игроков для основного состава и клубной академии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Василюк — коренной брестчанин и начал профессиональную карьеру в 1996 году в «Динамо-Брест». Всего в составе брестчан Роман провёл 240 матчей и забил 96 голов.



Также Василюк защищал цвета мозырской «Славии», минского «Динамо», тель-авивского «Хапоэля», «Гомеля», «Минска», БАТЭ и гродненского «Немана». В составе сборной Беларуси провёл 24 матча, в которых забил 10 мячей.