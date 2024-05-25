Геркус: секрет Лички в том, что для чемпионства надо набрать всего 57 очков

Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус высказался о главном тренере «Динамо» Марцеле Личке.

– В чём секрет Лички?

– Секрет в том, что в этом сезоне для чемпионства надо набрать всего 57 очков. Если бы сейчас у «Зенита» были привычные 63 очка, то за что бы боролся Личка? За третье место? Понятное дело, что тренер очень круто сделал свою работу, но я думаю, что даже у болельщиков «Динамо» есть определённые сомнения насчет построения игры. Команда не очень надёжно действует в обороне, — приводит слова Геркуса Metaratings.

Напомним, после 29 туров возглавляет чемпионат России «Динамо». Команде Лички достаточно сыграть вничью с «Краснодаром» в матче 30-го тура, чтобы выиграть титул. От результата игры «Зенита» с «Ростовом» бело-голубые уже не зависят. «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. Игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.