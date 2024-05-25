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Кто займёт 15-е место в РПЛ по итогам нынешнего сезона?

Кто займёт 15-е место в РПЛ по итогам нынешнего сезона?
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После 29 туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 26 очков и на текущий момент занимает 15-е место. После аналогичного количества матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке. «Факел» набрал 29 очков и находится на 13-м месте. Однако каждой из этих команд предстоит сыграть в 30-м, заключительном туре, по итогам которого определится, кто из них покинет РПЛ напрямую, а кто сыграет в стыковых матчах.

В связи с этим редакция «Чемпионата» предлагает вам принять участие в опросе: кто займёт 15-е место в РПЛ по итогам нынешнего сезона?

Напомним, «Балтика» на своём поле сыграет с «Локомотивом». «Пари Нижний Новгород» встретится с «Крыльями Советов», а «Факел» проведёт матч с «Ахматом».

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