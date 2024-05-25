«Футболисты «Химок» — лучшие». Андрей Талалаев — о первом месте в Первой лиге

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о победе своей команды по итогам Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

«Мои ребята — лучшие. Даже, когда тяжело, они выходят и доказывают: вы видели второй тайм. Мы знали, что «Алания» выигрывает (махачкалинское «Динамо»), но хотели победить сами. «Химки» первые – это самое главное. Сезон тяжёлый, спасибо всем, кто поддерживал. Ещё раз, футболисты «Химок» – лучшие», — сказал Талалаев в видео, опубликованном в телеграм-канале Мелбет Первой лиги.

Напомним, закончился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором подмосковные «Химки» принимали новороссийский «Черноморец». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Сельдяков из Балашихи. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Таким образом, «Химки» выиграли Первую лигу. В активе команды Андрея Талалаева по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги 66 очков за 34 матча.