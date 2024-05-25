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Хави ответил на вопрос о наличии у него конфликта с президентом «Барселоны»

Хави ответил на вопрос о наличии у него конфликта с президентом «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, связано ли его увольнение из каталонского клуба с наличием конфликта с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой, о котором ранее писали СМИ.

«Нет, я ухожу благодарный президенту и спортивным директорам. У меня не было никаких проблем с руководителями. Я командный игрок, поклонник клуба и готов адаптироваться ко всем невзгодам», — приводит слова Хави Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить Хави из-за всё более растущих требований специалиста по усилению состава команды, а также после публичного заявления испанского специалиста о сложности подобного усиления ввиду тяжёлого финансового положения сине-гранатовых.

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