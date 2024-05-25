Личка: «Динамо» приехало биться за чемпионство — я не ожидал, что мы приедем сюда лидерами

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Психологически команда чувствует себя хорошо. Мы теряли очки за несколько туров, но за 5-6 игр многое поменялось. Мы приехали биться за чемпионство, и, скажу честно, я такого не ожидал, что мы приедем сюда лидерами. Рад, что команда подарила мне такие эмоции», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 16:30 мск.

За тур до завершения Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» имеет в своём активе 53 очка и занимает третье место после 29 проведённых матчей. «Динамо» после аналогичного количества игр заработало 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Судьба чемпионского звания решится в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходимы собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим.