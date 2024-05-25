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Владислав Тороп, перенёсший операцию, приехал на матч ЦСКА с «Уралом»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп, перенёсший операцию после тяжёлой травмы головы, приехал на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие сыграют с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Напомним, Тороп получил травму головы в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

Ранее главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов, комментируя процесс восстановления Торопа, сказал, что «в течение трёх — трёх с половиной месяцев мы вправе ожидать Владислава на поле».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России.

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