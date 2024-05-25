Геркус: мы уже можем сравнивать Семака с Газзаевым и Сёминым

Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

– Если Семак полностью отработает новый контракт, мы сможем его сравнивать с тренерскими глыбами? Например, с Романцевым, Газзаевым или Сёминым?

– Уже можем. Сергей Семак на полступеньки ниже, но практически в ряду этих заслуженных тренеров. Только Романцев стоит особняком, потому что советский чемпионат был гораздо сильнее российского, — приводит слова Геркуса Metaratings.

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка. Семак был назначен на пост главного тренера «Зенита» в мае 2018 года. За этот период сине-бело-голубые пять раз выиграли чемпионат России.