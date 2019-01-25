«Милан» заинтересован в возвращении Деулофеу на правах аренды

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу может вернуться в «Милан», сообщает Corriere dello Sport.



По словам издания, россонери хотят усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно и рассматривают кандидатуру 24-летнего футболиста. Уточняется, что «Милан» хочет взять испанского форварда в аренду.



Деулофеу является воспитанником «Барселоны», за которую начал выступать в 2011 году. В 2015 году он перешёл в «Эвертон», откуда в 2017-м уехал в аренду в «Милан». В том же году каталонский клуб вернул форварда, однако уже спустя полгода отдал его в аренду «Уотфорду». Минувшим летом «шершни» выкупили права на футболиста.



В нынешнем сезоне Деулофеу провёл 16 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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