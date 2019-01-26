Матч «Марсель» — «Лилль» прерван из-за брошенной на поле петарды

Матч 22-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Лилль» (счёт 0:1, идёт второй тайм) был прерван на 57-й минуте из-за брошенной на поле петарды. Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Встречу обслуживает арбитр Амаури Делеру.

Главный арбитр увёл футболистов с поля. После длительной паузы игра возобновилась.

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма, отличился Николя Пепе, реализовавший пенальти.

Перед матчем «Лилль», набрав 40 очков, занимал второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (31) находился на седьмом месте.

В последних четырёх матчах Лиги 1 «Лилль» одержал три победы при одном поражении. У «Марселя» всего одна победа в последних шести встречах.