Бабель рассказал, как тренеры несправедливо ставили в состав его конкурентов

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Райан Бабель, который этой зимой перешёл в «Фулхэм», рассказал, как в ходе карьеры тренеры несправедливо отдавали предпочтение его конкурентам по позиции.

«В карьере были ситуации, когда я играл намного лучше, чем конкурент на моей позиции, но предпочтение отдавалось ему в связи с большей значимостью имени в коммерческом плане. Сначала даже не думал, что такое возможно. Считал, что играет тот, кто лучше тренируется. Однако однажды тренер сказал мне, что должен задействовать другого игрока именно по такой причине. Тогда для меня это стало откровением. Если бы знал о таком наперёд, мог бы принимать более правильное решение при выборе новой команды», — цитирует Бабеля Sky Sports.

32-летний Бабель также успел поиграть за «Аякс», «Хоффенхайм», «Кысымпашу», «Аль-Айн», «Депортиво» и «Бешикташ».