Видео: Аршавин играет в футбол в Катаре

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сыграл за команду РФС в товарищеском матче в Катаре с командой местной федерации футбола. Встреча завершилась со счётом 9:9.

37-летний футболист объявил о прекращении профессиональной карьеры после завершения сезона-2018 в чемпионате Казахстана, где выступал в составе «Кайрата». В декабре стало известно, что Аршавин возглавил детский проект «Зенита» под названием «Сириус».

Андрей провёл 74 матча за сборную России и забил 17 голов. Он является трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2008 году Аршавин занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч». В 2008 году нападающий стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

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