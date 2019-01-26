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«Вальядолид» приобрёл нападающего «Кордовы» Гвардиолу

«Вальядолид» приобрёл нападающего «Кордовы» Гвардиолу
Футбол / Испания

Нападающий «Кордовы» Серхио Гвардиола, который в первой половине сезона выступал на правах аренды за «Хетафе», продолжит карьеру в «Вальядолиде». 27-летний испанский футболист подписал с новым клубом соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. При этом до конца этого сезона форвард будет выступать за «Кордову», сообщает официальный сайт «Вальядолида».

По данным испанских СМИ, трансфер однофамильца главного тренера «Манчестер Сити» обошёлся «Вальядолиду» примерно в € 4,5–5 млн.

Серхио Гвардиола выступал в нескольких клубах низших дивизионов чемпионата Испании, а в 2017 году оказался в «Кордове». В прошлом сезоне Сегунды он забил 22 гола в 40 матчах за клуб и занял третье место в списке лучших бомбардиров турнира. В этом сезоне нападающий принял участие в трёх матчах за «Хетафе» в Примере, не отметившись результативными действиями.

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