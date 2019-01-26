Нападающий «Сандерленда» Джош Майя продолжит карьеру в составе «Бордо», сообщается на официальном сайте французского клуба.



С 20-летним английским футболистом заключено соглашение на 4,5 сезона — до лета 2023 года. За новую команду игрок будет выступать под 27-м номером.



Майя — воспитанник «Сандерленда», однако ранее успел пройти через системы «Кристал Пэлас», «Фулхэма» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 матчах Первой английской лиги, в которых записал на свой счёт 15 голов — лучший результат в команде — и 2 результативные передачи. «Чёрные коты» занимают третье место в турнирной таблице и претендуют на возвращение в Чемпионшип.



«Бордо» после 20 туров — на 11-м месте в таблице французской Лиги 1.

«Бордо» приобрёл лучшего бомбардира «Сандерленда» Фото : Официальный сайт ФК «Бордо»