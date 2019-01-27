7 голов и победа «Фиорентины» в меньшинстве – в видеообзоре матча с «Кьево»

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Кьево» принимал «Фиорентину». Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Первый гол на 4-й минуте забил форвард «Фиорентины» Луис Мурьель. В середине первого тайма преимущество гостей увеличил полузащитник Марко Бенасси. На 38-й минуте «Кьево» отыграл один мяч — отличился нападающий Мариуш Стемпиньски.

В начале второго тайма «фиолетовые» остались в меньшинстве из-за удаления Бенасси, который сыграл рукой в своей штрафной. Форвард хозяев Серджо Пеллисье, реализовав пенальти, сравнял счёт.

В меньшинстве «Фиорентина» сумела забить дважды, и счёт стал 4:2. Оба гола на счету хавбека Федерико Кьезы. До финального свистка «Кьево» отыграл один мяч благодаря точному удару нападающего Филипа Джорджевича.

«Фиорентина», набрав 30 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кьево» (8) — 20-е.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».