Голевая передача Ансальди — в обзоре матча «Торино» — «Интер»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Торино» обыграл «Интер» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска.

Единственный гол был забит на 35-й минуте, отличился Армандо Иццо, которому ассистировал бывший игрок «Интера», «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди.

Для «Торино» эта победа стала первой в последних трёх матчах Серии А, «Интер» во второй игре подряд потерял очки.

После матча «Торино», набрав 30 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (40) по-прежнему занимает третье место.

В следующем туре «Торино» на выезде сыграет со СПАЛом, «Интеру» предстоит домашний матч с «Болоньей». Обе встречи пройдут 3 октября.