Магнуссон: надеюсь, что «Зенит» начнёт терять больше очков после паузы в РПЛ

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон выразил надежду, что «Зенит», который является конкурентом «армейцев» в борьбе за первое место в таблице Российской Премьер-Лиги, будет терять больше очков в матчах чемпионата после зимней паузы.

«Что касается невразумительной игры «Зенита» на турнире в Катаре и является ли это стимулом для ЦСКА, то сложно находиться во главе турнирной таблицы почти весь сезон. Морально тяжело. Надеюсь, что после паузы «Зенит» начнёт терять больше очков и мы наконец выйдем в лидеры.

Пришло ли ощущение, что этот созыв ЦСКА созрел для борьбы за чемпионство? ЦСКА – исторический, большой клуб, и я пришёл сюда не просто играть – побеждать», — сказал Магнуссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

По итогам 17 туров ЦСКА располагается на третьем месте в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.