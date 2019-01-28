Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Смолов: горжусь фотографией с Путиным, это мой президент

Фото: РИА Новости
Смолов: горжусь фотографией с Путиным, это мой президент
Футбол / РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал, почему решил повесить на стене совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

«Горжусь ли я фото с Путиным больше всего в жизни? Ну, я этим горжусь, да. Это мой президент. Почему не фотография с какой-то наградой? Вот это награда, почётная грамота от президента Российской Федерации. Нам тогда вручили звание заслуженных мастеров спорта. Это олицетворение успеха сборной России.

Что касается выборов, я пропустил голосование. У меня не было российского паспорта с собой. Администратор команды подвёл, сказал, что можно полететь с загранпаспортом, и я российский не взял. Проголосовал ли бы за Путина? Да», — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.

Ан. Миранчук: со Смоловым даже сейчас остаётся недопонимание
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент