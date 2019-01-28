Смолов рассказал, почему уехал с места ДТП, когда разбил свой BMW

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов назвал причины своего решения скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, которое произошло с ним прошлым летом.



«Я тогда уехал с места ДТП, потому что были просрочены права. В остальном всё было нормально, машина была застрахована, но из-за просроченных прав страховая не выплатила бы мне ущерб за машину. С утра я позвонил юристу, посоветовался и поехал заниматься данным вопросом», — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.



Напомним, в ночь на 1 августа 2018 года футболист попал в ДТП на своём автомобиле BMW M5 First Edition, после чего покинул место происшествия. По итогам расследования инцидента Смолов был лишён водительских прав.

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