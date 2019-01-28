Смолов объяснил, почему «срывался и уходил в загул»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал, что заставляло его раньше порой нарушать режим.



«Тусовки в моей жизни были связаны с тем, что я какой-то период хорошо тренируюсь и работаю, забиваю за дубль – а меня не берут в заявку. Через два месяца я срываюсь и иду в загул, потому что какого хрена я пашу, а на меня не обращают внимания, предпочитая какого-то 32-летнего иностранца. Просто потому что тренер боится его посадить, ведь руководство скажет, что за него деньги заплатили. Это нормально в России.

В Голландии, если свой воспитанник даже немного слабее, его поставят, ему дадут возможность играть, нежели привезённому игроку. У нас совершенно противоположная история. То, что молодые футболисты недорастают личностно, когда у них появляются деньги и слава, является проблемой большинства футболистов», — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.