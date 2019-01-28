Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Интер» ведёт переговоры с Конте

«Интер» ведёт переговоры с Конте
Футбол / Италия

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте может вернуться к работе после окончания нынешнего сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com, новым клубом специалиста может стать миланский «Интер». Руководство нерадзурри намерено летом отправить в отставку нынешнего наставника Лучано Спаллетти, которому не удалось вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов и навязать борьбу «Ювентусу» за чемпионсий титул, и уже начало переговоры с Конте.

Свою роль в возможной договорённости между Антонио и «Интером» может сыграть новый генеральный директор нерадзурри Джузеппе Маротта, хорошо знакомый со специалистом по работе в «Ювентусе».

«Интер» после 21 тура занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от возглавляющего первенство «Ювентуса» на 19 очков.

Каррера: зову Конте боссом, пишу ему: «Как ты, босс?»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент