«Интер» ведёт переговоры с Конте

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте может вернуться к работе после окончания нынешнего сезона.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com, новым клубом специалиста может стать миланский «Интер». Руководство нерадзурри намерено летом отправить в отставку нынешнего наставника Лучано Спаллетти, которому не удалось вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов и навязать борьбу «Ювентусу» за чемпионсий титул, и уже начало переговоры с Конте.



Свою роль в возможной договорённости между Антонио и «Интером» может сыграть новый генеральный директор нерадзурри Джузеппе Маротта, хорошо знакомый со специалистом по работе в «Ювентусе».



«Интер» после 21 тура занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от возглавляющего первенство «Ювентуса» на 19 очков.

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