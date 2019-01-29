Абель Эрнандес: чувствую, что возвращаюсь на свой прежний уровень

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о ходе подготовки команды ко второй части сезона РПЛ.



«Сейчас мы находимся на стадии тяжёлой физической работы, но все прекрасно понимают, что все эти усилия, страдания нам необходимы. Без тяжёлых сборов мы не сможем играть, эти нагрузки помогут нам обрести полную физическую готовность и достойно представлять клуб во второй части сезона.



Моё физическое состояние и голы, которые постоянно забиваю на тренировках? Чувствую, что постепенно возвращаюсь на свой прежний уровень. Нападающий живёт голами, они помогают уверовать в свои силы и обрести прежние кондиции. Но самое главное – отличаться в официальных матчах, а не на сборах.



Я каждый день работаю над собой, чтобы забить как можно больше голов во второй части чемпионата, помочь команде продвинуться вперёд», – цитирует Эрнандеса официальный сайт ЦСКА.



В восьми матчах РПЛ на его счету два гола и результативная передача.