Ахметов: имя Ракицкого вписано в историю «Шахтёра». Спасибо, легенда

Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».



«Важнейший игрок «Шахтёра» Ярослав Ракицкий покидает команду. Выпускник академии, ставший одним из лучших футболистов нашего клуба и большим примером для всех воспитанников академии.

Мы прошли вместе долгий путь: 17 лет в семье «Шахтёра», почти 10 из которых – в первой команде, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Ярослав сыграл за «Шахтёр» более 300 матчей, сыграл с душой, сыграл с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам.



Сегодня мы желаем удачи Ярославу в «Зените». Я убеждён: «Шахтёр» в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит «Шахтёр», в сердцах наших болельщиков. Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, легенда», – цитирует пресс-служба «Шахтёра» Ахметова.

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