Депай: хотел бы перейти в «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» или «Барселону»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.
«Лион» — большой клуб, но не один из пяти лучших в Европе. Я хочу перейти в такую команду, как «Реал», «Барселона», «Челси», «Манчестер Сити», «ПСЖ» или «Бавария». Хочу оказаться в подходящем для меня городе и подходящем клубе, в команде, которая действительно хочет играть в футбол», — приводит слова Мемфиса Helden.
Напомним, Депай перешёл в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» в начале 2017 года. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 24-летний форвард забил 5 голов и отдал 8 результативных передач в 22 матчах.
Действующий контракт Мемфиса с французским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
«Лион», набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Депай выпустил рэп-композицию «No Love»