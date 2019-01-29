Головин забил первый гол за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт своим голам за клуб.



Российский футболист отличился на 24-й минуте полуфинального матча Кубка французской лиги с «Генгамом», удвоив преимущество своей команды. Встреча проходит в Генгаме в настоящий момент. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, игра с «Генгамом» — вторая после возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера «Монако».



Головин перешёл в «Монако» минувшим летом из ЦСКА за € 30 млн, став самым дорогим футболистом в истории российского футбола. На счету 22-летнего хавбека к настоящему моменту также две результативные передачи — по одной во французской Лиге 1 и Лиге чемпионов. В чемпионате Франции монегаски занимают предпоследнее место после 22 туров.