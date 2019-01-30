Айртон: очень рад, что забил первый гол за «Спартак»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас, который перешёл в московский клуб этой зимой из «Флуминенсе», прокомментировал дебютный гол за красно-белых и рассказал о победе в товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».

Айртон забил на первой минуте встречи с московским «Локомотивом» (4:0).

«Я только начинаю адаптироваться в новой команде. И очень рад, что забил первый гол. Поздравляю парней с хорошим турниром. Три матча — три победы, мы отлично начали предсезонную подготовку», — приводит слова бразильца «Спорт-экспресс».

Видео доступно в Rutube.

«Спартак» стал победителем турнира в Катаре, одержав три победы в трёх играх с общим счётом 9:1.

Красно-белые, набрав 28 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 встречах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.