«Только раз что-то такое выиграли: «Копа дель Соль»! Как праздновал «Спартак»

Пусть турнир и товарищеский, но праздновали красно-белые как положено: с золотыми конфетти, шумными криками, командной фотографией и непродолжительными танцами с кубком. Леонид Федун был очень доволен: он снимал происходящее на телефон и улыбался.

Федун: «Не думаю, что за Зе Луиша дадут 35 миллионов»

— Любая победа, даже когда во дворе играешь, — это приятно, — сказал Федун. — Тем более что соперники были достойными. При мне мы только раз что-то такое выиграли: «Копа дель Соль». Но там был совсем другой состав участников, а здесь достойные команды.

Хотя победа ни о чем не говорит. Разве что о том, что сейчас наша команда играет нормально. Это приятно. Видно, что она не мучается, а играет и побеждает за счёт игры и комбинаций, которые нарабатывались на тренировках. Посмотрим, что будет дальше.



— Как вы приехали, «Спартак» сразу же одержал две крупные победы – 3:0, 4:0…

— Я тут ни при чём, спасибо тренеру и ребятам, они старались. Счёт меня вообще не волнует. Волнуют две вещи: есть игра, которую я всегда хотел видеть, то есть пас, комбинации, забегания. А ещё то, что молодые ребята, выходящие на замену, стараются конкурировать.

— Придадут ли эти победы психологическую уверенность игрокам перед возобновлением сезона?

— Увидим. До начала чемпионата еще целый месяц, за который может много чего произойти. По крайней мере, ребята уверены, они не зря пашут на тренировках и двигаются в правильном направлении.



— Перед матчем вы сказали, что за Зе Луиша должны выложить 35 миллионов. Сегодня он забил дважды. Не боитесь, что турки теперь действительно удивят вас деньгами?

— У него написана эта сумма в контракте – 35 миллионов. Если выложат, у меня не будет шансов его удержать. Но я не думаю. Подождём до лета.

Кононов: «Спартак» настолько сильнее конкурентов? Посмотрим в чемпионате»

— Эмоции? Это однозначно тренировочный турнир, мы готовимся к чемпионату, — подчеркнул тренер «Спартака». Два сбора прошли, ещё два впереди. Мы настраивались на каждую игру. Успех в том, что ребята понимали: надо побеждать во всех матчах. При нагрузках, которые они получили, считаю, что они очень хорошо проделали свою работу – как в тренировках, так и матчах.



— 4:0 над «Локо», 3:0 над «Зенитом»… «Спартак» настолько сильнее конкурентов?

— Посмотрим в чемпионате. Я ничего пока не могу говорить! Да вы и сами это чувствуете. Всё будет решаться в официальных матчах, а не товарищеских. Как мы, так и соперники выходили не в оптимальных составах. У нас не было ряда футболистов, восстанавливающихся от травм. Так что это просто товарищеский турнир.



— Главный вывод по его итогам?

— Мы отлично подготовились на этом сборе. Это самое главное. И, тьфу-тьфу-тьфу, без серьезных травм. Ребята восстанавливаются, Фернандо скоро будет в общей группе, Боккетти на следующем сборе тоже. Также мы ещё ближе познакомились друг с другом.

— Что с Игнатовым? В прошлой игре была обратная замена, сегодня он не вышел.

— Поберегли его. Небольшой дискомфорт в приводящей мышце. Сам он рвался играть, но мы не стали рисковать. У Мельгарехо сегодня то же самое. Мы договорились, что если вдруг у кого-то небольшое недомогание, то мы не рискуем.



— Какая из трёх игр вам больше понравилась?

— Никакая. Абсолютно. Это если брать все матчи. Были определенные моменты, отрезки, которые мне нравились, но не полные матчи. Всё впереди.



— Зе Луиш забил два гола. Федун сказал, что подумает, если за него предложат 35 – продавать или нет. Вы как дорого его оцените?

— Я никого не хочу терять из игроков. Зе Луиша, конечно же, тоже. Нам нужны свои победы!

Сёмин: «Спартак» был сильнее»

— Я говорил перед матчем, что результат важен, — сказал главный тренер «Локомотива». — И сейчас это повторю: важен. Но не получилось, «Спартак» был сильнее. Во-первых, готовность соперника была лучше. Во-вторых, быстрый пропущенный гол. Также мы много проигрывали единоборств.



— Готовы приехать на такой турнир через год, если позовут?

— В принципе, да. Полезная и хорошая информация. Были игры хорошие, были — не очень. Всё закономерно. Физические кондиции ещё не на 100% у каждого игрока. Конечно, приедем.