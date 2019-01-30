«Борнмут» — «Челси»: онлайн-трансляция начнётся 30 января в 22:45

Сегодня, 30 января, на стадионе «Виталити – Дин Корт» состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Роджером Истом. Ассистентами главного судьи выступят Саймон Бэк и Мэттью Уилкс. Резервным рефери на матч назначен Саймон Хупер.

После 23 туров «Челси» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (30) — на 12-й строчке. Посмотреть полную турнирную таблицу можно на «Чемпионате».

В прошлом туре АПЛ «Челси» на выезде проиграл «Арсеналу» (0:2), а «Борнмут» на своём поле оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).