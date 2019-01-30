Нападающий Роман Павлюченко вернулся в московский «Арарат», сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Сегодня, 30 января, 37-летний российский футболист принял участие в товарищеском матче с московским «Экспрессом» (2:2).

В январе стало известно, что «Арарат» снова будет выступать в России. Напомним, что клуб победил в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2017/18, но затем отказался от участия в ФНЛ. Часть игроков московской команды переехали в Армению, где к тому моменту был создан новый клуб под названием «Арарат-Армения».

Павлюченко уже выступал за «Арарат» с мая по ноябрь 2017 года. Последним клубом в карьере форварда была любительская команда «Знамя» из Ногинска, в которую он перешёл в августе 2018 года.