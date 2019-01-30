Агент: Хакими должен вернуться в «Реал» после аренды в «Боруссии» Д

Агент Алехандро Каманьо, представляющий интересы защитника дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими, права на которого принадлежат «Реалу», отметил, что его клиент намерен вернуться в мадридскую команду по окончании срока аренды.



«Несмотря на то что Ашраф успешно выполняет поручения Люсьена Фавра на поле, он должен вернуться в „Реал“ после аренды. Конечно, Ашраф очень благодарен „Боруссии“ за то, что она дала ему возможность продолжить профессиональное развитие», — приводит слова Хакими Bild.



Напомним, Хакими перешёл из «Реала» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды летом 2018 года. Арендное соглашение игрока рассчитано на два сезона. В нынешнем сезоне Хакими принял участие в 14 матчах за «шмелей» в чемпионате Германии, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.