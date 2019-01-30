Ди Франческо: не собираюсь уходить из «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка Италии с «Фиорентиной» (1:7).



«Возможно, это самый тяжёлый день для команды. Любой мой комментарий будет излишним. Прежде я никогда не сталкивался с такими играми. Сегодня я должен принести извинения болельщикам, приехавшим во Флоренцию, чтобы посмотреть игру, и фанатам, которые остались в Риме. Я представляю, что они чувствуют. Могу сто раз сказать „извините“. Думаю, команда нуждается в поддержке. Сегодня нельзя отворачиваться от игроков, нужно быть вместе, сплотиться. Когда дело доходит до такого ужаса, нужно пережить его вместе. Не стоит наказывать футболистов — они получили своё наказание на поле.



Я буду разбирать эту ситуацию вместе с командой. Мы увидели некоторые проблемы, которые необходимо исправить. Однако я сразу могу сказать, что не собираюсь уходить в отставку. Я никогда об этом не думал», — приводит слова Ди Франческо La Gazzetta dello Sport.

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