Пиоли — об игре с «Ромой» в Кубке Италии: это был практически идеальный матч

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка Италии с «Ромой» (7:1).



«В такие дни просто хочется сказать, что игроки усердно работали, жертвовали собой ради успеха команды и были единым механизмом. Я очень доволен и рад за команду. Это был практически идеальный матч. Игроки „Фиорентины“ заслужили этот результат и выход в полуфинал Кубка Италии.



Мы хорошо подготовились к матчу с „Ромой“ и действительно счастливы. Это важный шаг вперёд, но теперь необходимо вернуться к мыслям о предстоящих играх. Впереди встреча с „Удинезе“», — приводит слова Пиоли Rai Sport.



«Фиорентина» вышла в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. Соперником флорентийской команды станет победитель пары «Ювентус» — «Аталанта».

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