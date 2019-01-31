Деменко: Азмун — топовый нападающий, может спокойно играть в сочетании с Дзюбой

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказал мнение по поводу возможного перехода нападающего «Рубина» Сердара Азмуна в стан петербургской команды. Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» сделал официальное предложение «Рубину» о покупке Азмуна за € 10 млн и направил его в офис клуба

«Он быстрый, высокий и мощный форвард. Азмун — топовый нападающий для нашего чемпионата. Да, это самый оптимальный вариант для «Зенита» в случае ухода Дзюбы. Хотя даже в сочетании друг с другом они спокойно могут играть при схеме «3-5-2», — цитирует Деменко „Спорт уик-энд“.

Азмун выступает в составе «Рубина» с 2017 года. В нынешнем сезоне иранский нападающий принял участие в 14 матчах за казанский клуб в Российской Премьер-Лиге, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.