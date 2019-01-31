Фарфан: с невероятными эмоциями вспоминаю игру с «Зенитом» в мае

Перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан, ранее выступавший за «Шальке», ответил на вопрос, не боялся ли он в московской команде повторения ситуации с немецким клубом, когда его команда упустила чемпионство в конце сезона.



«Нет, такого страха не было. На протяжение всего прошлого сезона у меня было ощущение, что мы должны взять титул. «Локомотив» был обречён стать чемпионом. Внутри меня всё говорило о том, что мы выиграем. Даже после начала сезона, когда мы не очень хорошо начали и растеряли очки с командами слабее нас. Но затем мы смогли отыграть отставание, смогли вырваться вперёд. Пазл был обязан сложиться в нашу пользу. С невероятными эмоциями вспоминаю игру с «Зенитом» в мае. Помню наш настрой, наше желание титула. Хорошо, что наша уверенность подтвердилась», — сказал Фарфан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Фарфан: когда перешёл в «Локомотив», у меня было максимум 2 кг лишнего веса Перуанский полузащитник вспоминает лучший год в карьере и обещает не останавливаться.