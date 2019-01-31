СМИ: Нету подписал контракт со «Спортингом»

Защитник «Зенита» Луиш Нету подписал контракт со «Спортингом». Как сообщает A Bola, соглашение вступит в силу с лета и будет действовать до 2022 года.

30-летний игрок перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы. Всего Нету в составе сине-бело-голубых провёл 174 матча.



В минувшем сезоне португальский футболист выступал на правах аренды за турецкий «Фенербахче», но затем вернулся в российский клуб.

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