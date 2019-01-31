Ротань о переходе Ракицкого в «Зенит»: теперь ему будет трудно попасть в сборную

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о переходе защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит».



«Конечно, я, как и большинство, не поддерживаю такого перехода. Можно понять лишь то, что человек будет играть в более сильном чемпионате. Это в профессиональном плане. Но я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны, и ничего хорошего я об этом сказать не могу. Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но, я думаю, он понимает, что и зачем он делает», — цитирует Ротаня «Полтавщина спорт».

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