Зе Луиш: пусть те, кому не нравится моя реализация, выйдут и сделают лучше

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал критику в свой адрес относительно реализации моментов.

«Критиковать все любят. Ну, пусть те, кому не нравится моя реализация, выйдут и сделают лучше… На самом деле нормально отношусь к критике. И прекрасно понимаю, над чем надо работать», — приводит слова Зе Луиша «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний игрок забил 7 голов в 14 матчах. Он занимает второе место в гонке бомбардиров турнира, уступая только нападающему московского ЦСКА Фёдору Чалову (9).

В Лиге Европы Зе Луиш записал в актив 3 мяча в 6 встречах, а в Кубке России — 1 гол в 2 играх.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.